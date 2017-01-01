Тройное ДТП в Виннице: пострадало пятеро людей

В результате аварии, один из автомобилей выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину-пешехода.

В Виннице на перекрестке улицы Данила Галицкого и Хмельницкого шоссе столкнулись три иномарки. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом в субботу, 21 апреля, сообщает местная полиция.

“По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai, житель Черниговской области, допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении и остановился перед светофором. В дальнейшем автомобиль Toyota столкнулся с легковушкой Opel, стоявшей впереди. Продолжая движение по инерции, Opel выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора“, – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель автомобиля Hyundai, 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota и ее 24-летний пассажир, 34-летний водитель Opel и 69-летняя женщина-пешеход. На данный момент назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причины аварии.

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“По данному факту полицией открыто производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок“, – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошло тройное ДТП: восемь погибших.



