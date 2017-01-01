Венгрия выдала в Закарпатье более 100 тысяч паспортов - МИД

Около сорока тысяч украинцев венгерского происхождения выехали по венгерскому паспорту ЕС. В МИД заявили, что и Украина и Венгрия потеряли этих людей.

Венгрия выдала жителям Закарпатья более 100 тысяч венгерских паспортов. Об этом в субботу, 21 апреля, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью Радио Свобода.

"По различным данным, в том числе венгерскими, венгерских паспортов больше 100 тысяч выдано", - отметил Боднар.

Он подчеркнул, что паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практической.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - пояснил Боднар.

Он убежден, что немало людей с венгерскими паспортами уехали на работу в другие страны ЕС.

"По разным оценкам, от 30-ти до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли... Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах, или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", - добавил он.

Ранее посол Венгрии заявил, что выдачу паспортов украинским венграм считают нормой.

Также посол заявил, что международные устремления Украины будут блокироваться Венгрией до тех пор, пока не будет изменен закон Об образовании.

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