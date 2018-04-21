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В военном институте Киева праздник прошел под красным знаменем

Комментариев: 3
На праздновании юбилея КВИРТУ был замечен красный советский флаг.
Юбилей КВИРТУ отмечали под красным флагом
Юбилей КВИРТУ отмечали под красным флагом
facebook.com/ayder.muzhdabaev

В Киеве на праздновании 65-летнего юбилея Киевского военного инженерно-радиотехнического училища военные шли под советским красным флагом с серпом и молотом. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook.

“Сегодня. Советское знамя на юбилее КВИРТУ (Киевское военное инженерное радиотехническое училище). Ну, что. Поздравляем…“ – написал он.

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Такое сообщение не осталось незамеченным в сети. Так, многие пользователи требовали от депутатов, руководства училища, министра обороны и начальника Генштаба разобраться с инцидентом и наказать виновных.

В свою очередь, журналист Виталий Гайдукевич, известный своими исследованиями военной истории, напрямую обратился к военному руководству со словами о “регулярном рецидиве СССР“.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за парада с флагами СССР.

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Теги: флаг, СССР, Украина, воинская часть, институт
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Комментариев (3)
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Арттв    21.04.2018, 17:59
Оценка:  +1
Арттв
ВСЕ, подчёркиваю, ВСЕ серьёзные успехи и достижения Украины связаны с Советским Союзом.
ТУЧКА+    21.04.2018, 18:13
Оценка:  -4
ТУЧКА+
Не сперечаюсь. Але те що відстали від світу на століття у розбудові правової держави теж "дякую" совку.
Те що ми зараз хаваємо ( корупцію, революції і т.д.) цивілізований світ давно вже вис_рав.
СРСР забрав в України час і МІЛЬЙОНИ життів.
Арттв    21.04.2018, 18:24
Оценка:  0
Арттв
Вот только про "коррупцию" и "миллионы" не надо - при СССР нас было 52 миллиона, сегодня осталось в лучшем случае 35. И если Украина после Януковича стала ПЕРВОЙ по уровню коррупции в мире, то кто вам доктор?
Да и права при Союзе соблюдались больше, чем сегодня - просто потому, что олигархов не было
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