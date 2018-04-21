В военном институте Киева праздник прошел под красным знаменем
В Киеве на праздновании 65-летнего юбилея Киевского военного инженерно-радиотехнического училища военные шли под советским красным флагом с серпом и молотом. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook.
“Сегодня. Советское знамя на юбилее КВИРТУ (Киевское военное инженерное радиотехническое училище). Ну, что. Поздравляем…“ – написал он.
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Такое сообщение не осталось незамеченным в сети. Так, многие пользователи требовали от депутатов, руководства училища, министра обороны и начальника Генштаба разобраться с инцидентом и наказать виновных.
В свою очередь, журналист Виталий Гайдукевич, известный своими исследованиями военной истории, напрямую обратился к военному руководству со словами о “регулярном рецидиве СССР“.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за парада с флагами СССР.
Те що ми зараз хаваємо ( корупцію, революції і т.д.) цивілізований світ давно вже вис_рав.
СРСР забрав в України час і МІЛЬЙОНИ життів.
Да и права при Союзе соблюдались больше, чем сегодня - просто потому, что олигархов не было