В военном институте Киева праздник прошел под красным знаменем

На праздновании юбилея КВИРТУ был замечен красный советский флаг.

В Киеве на праздновании 65-летнего юбилея Киевского военного инженерно-радиотехнического училища военные шли под советским красным флагом с серпом и молотом. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook.

“Сегодня. Советское знамя на юбилее КВИРТУ (Киевское военное инженерное радиотехническое училище). Ну, что. Поздравляем…“ – написал он.

Читай также: В Одессе вместо гимна Украины спели советский марш

Такое сообщение не осталось незамеченным в сети. Так, многие пользователи требовали от депутатов, руководства училища, министра обороны и начальника Генштаба разобраться с инцидентом и наказать виновных.

В свою очередь, журналист Виталий Гайдукевич, известный своими исследованиями военной истории, напрямую обратился к военному руководству со словами о “регулярном рецидиве СССР“.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге из-за парада с флагами СССР.