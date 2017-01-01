Пожарным понадобился почти час, чтобы полностью потушить огонь. Задержек в движении поездов не было, тепловоз находился на отдельном пути.

В городе Долинская Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 21 апреля.

По информации ведомства, сообщение о возгорании в электрощитовой тепловоза возле железнодорожной станции Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги поступило в 7:26 субботы.

Спасатели локализировали пожар в 07:34 и полностью ликвидировали в 08:25. Погибших и травмированных нет. Причину пожара выясняют специалисты.

Задержек в движении поездов не было, тепловоз находился на отдельном пути.

Cмотрите фотогалерею: В Кировоградской области горел дизельный тепловоз

Ранее сообщалось, что в Одессе поезд разорвал пешехода на части. Мужчина попал под поезд на станции Шевченко. Удар был такой силы, что его тело разорвало на фрагменты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet