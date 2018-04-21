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СБУ задержала работника Минобороны, шпионившего для РФ

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За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны Украины.
Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
ssu.gov.ua

В Киеве Служба безопасности Украины задержала работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, который шпионил в пользу России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
ssu.gov.ua

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“За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведения антитеррористической операции на востоке Украины“, - установила СБУ.

Выполняя задание представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки, говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с “кураторами“ шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте.

Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ
ssu.gov.ua

“После выполнения “задач“ злоумышленник планировал выехать в Россию и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории“, - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентов ЛНР, курируемых спецслужбами РФ.

 

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Теги: СБУ, задержание, Украина, Минобороны, сотрудник, вербовка, РФ
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Комментариев (2)
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ШКИПЕР*    21.04.2018, 18:23
Оценка:  0
ШКИПЕР*
в яму тварь...
aprilin    21.04.2018, 18:14
Оценка:  0
aprilin
..сколько волка* не корми......
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