СБУ задержала работника Минобороны, шпионившего для РФ

За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны Украины.

В Киеве Служба безопасности Украины задержала работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны, который шпионил в пользу России. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ ssu.gov.ua

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“За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведения антитеррористической операции на востоке Украины“, - установила СБУ.

Выполняя задание представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки, говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с “кураторами“ шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте.

Полковник запаса ВСУ был завербован кадровым сотрудником военной разведки РФ ssu.gov.ua

“После выполнения “задач“ злоумышленник планировал выехать в Россию и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории“, - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентов ЛНР, курируемых спецслужбами РФ.



