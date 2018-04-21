В центре Львова украли две полуметровые писанки

Охранник писанок утверждает, что кражу совершили ночью туристы из Германии, которые отдыхали рядом в сквере. Они якобы пытались осуществить несколько попыток похищения.

В ночь на субботу в центре Львова похитили полуметровую писанку, которая была частью благотворительной экспозиции Доброе дело в рамках Фестиваля писанок. Об этом сообщает Захид.net 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Музейной рядом с Львовской свечной мануфактурой и Доминиканским собором.

"Речь идет о краже художественного объекта в виде расписанного акриловыми красками большого гипсового яйца, украшенного фигуркой трамвая. Автор писанки Трамвайчик – молодая львовская художница Звезда Савка. На выбор темы автора вдохновила известная песня Старенький трамвай вокальной формации Пиккардийская терция", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы благотворительной инициативы Доброе дело оценили похищенную писанку в 5 тысяч гривен. Вся экспозиция состоит из 50 гипсовых писанок стоимостью от 3 тысяч до 50 тысяч гривен. Вырученные от продажи писанок деньги планируют направить на поддержку детской больницы Охматдет.

Охранник писанок утверждает, что кражу совершили ночью туристы из Германии, которые отдыхали рядом в сквере. По его словам, туристы пытались осуществить несколько попыток похищения, пока не добились своего. После похищения мужчины скрылись.

Писанка Трамвайчик. Фото: ЗИК

В свою очередь организатор инициативы Доброе дело Андрей Сидор рассказал, что это уже вторая похищенная писанка. Цена первой похищенной работы также составляла 5 тысяч гривен. Она исчезла рано утром в пятницу, 20 апреля. Писанка называлась Мы – Украина. Ее разрисовала художница Ольга Жулий.

Напомним, в прошлом году в Киеве украли писанку с фестиваля на Софийской площади. Однако позже экспонат нашли неподалеку в сквере.

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