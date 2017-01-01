В зоне АТО ранены два бойца – штаб

Сепаратисты активно применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы крупного калибра, а также вели обстрел из танков в районе Павлополя и Пищевика.

На Донбассе с начала нынешних суток зафиксировали 31 обстрел со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-цетр штаба АТО в вечерней сводке в субботу, 21 апреля.

Так, на донецком направлении противник обстрелял из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и танков опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика.

Также минометы калибра 120 мм применились по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие – в районе Авдеевки, Гнутово, Водяного и Невельского, крупнокалиберные пулеметы – возле Пищевика, Новотроицкого, Черненко и Талаковки.

Кроме этого, в Павлополе и Талаковке сепаратисты применили БМП, стрелковое оружие – вблизи Красногоровки, Лебединского и шахты Бутовка, по защитникам Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На луганском направлении враг вел огонь из 120-мм минометов вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Минометы калибра 82 мм применялись по защитникам Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцевого.

Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления ВСУ в районе Крымского, из гранатометов – неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – под Новоселовкой.

Напомним, за минувшие сутки, 20 апреля, на Донбассе зафиксировали 36 обстрелов. Один боец погиб, еще один получил ранение.

Также 21 апреля стало известно о смерти десантника Геннадия Широкого. Он скончался от ран в госпитале Киева.

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