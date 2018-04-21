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В ЛНР заявили о сбитом украинском ударном беспилотнике

Комментариев: 3
Сепаратисты не назвали модель сбитого беспилотника и не показали его обломки, но утверждают, что он нес на себе боевой заряд и должен был использоваться для диверсии.
Запуск беспилотника
Запуск беспилотника

Подразделения противовоздушной обороны так называемой "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР сбили в окрестностях Луганска беспилотник ВСУ с боеприпасом.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя "милиции" Андрея Марочко в субботу, 21 апреля.

По его словам, сбитый дрон якобы использовался украинскими военными для проведения диверсии на объектах социально-важной инфраструктуры на территории ЛНР.

"После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд", – сказал Марочко и добавил, что "в настоящее время с украинским БПЛА продолжают работать наши специалисты".

При этом сепаратисты не назвали модель сбитого беспилотника и не показали его обломки.

Напомним, в декабре 2017 года в ЛНР также заявили о сбитом дроне ВСУ. По их словам, аппарат Skaywolker производил разведку артиллерийских целей и корректировку огня.

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Теги: Луганск, БПЛА, беспилотник, сепаратисты, ВСУ, дрон, ЛНР, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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wnt    21.04.2018, 22:34
Оценка:  +2
wnt
А что, у них там в Элэнэрии это новость дня и "величайшее достижение"?)
Nikonori    21.04.2018, 22:12
Оценка:  +3
Nikonori
Ударном?
Что они такое ядовитое курят? А Б-52 они там не сбили?
У Украины нет ударных беспилотников. По крайней мере пока нет.
arahimary    21.04.2018, 22:29
Оценка:  +2
arahimary
Марочко- это тот дол-еб с Луганды типа подполковник? Маркин, бывший пресс СК РФ не его брат случаем, такой же пис-ол.
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