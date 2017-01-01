В Одесской области больной туберкулезом врач обследовал 600 детей

Из 60 детей первого года жизни, которые обслуживались на участке, шесть не имеют вакцинации. Сейчас эти дети находятся под наблюдением медиков.

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области у участкового врача-педиатра обнаружили туберкулез. Об этом заявил главный врач Белгород-Днестровской многопрофильной больницы Игорь Десятник, сообщает Первый муниципальный телеканал.

"В контакте с врачом находилось около 600 детей. Уже 24 апреля больница получит туберкулин для того, чтобы провести диагностику всем детям, которые были с врачом в контакте. В случае, если кому-то из детей нужно пройти лечение, таким пациентам будут предоставлены все необходимые препараты, которые на данный момент есть в наличии", – рассказал Десятник.

В свою очередь руководитель управления здравоохранения Белгород-Днестровского горсовета Татьяна Сибирцева отметила, что из 60 детей первого года жизни, которые обслуживались на участке, шестеро не имеют вакцинации. Сейчас эти дети находятся под наблюдением медиков. Всем остальным, кто был в контакте с педиатром, рекомендуется обязательно пройти флюорографию.

Ранее во львовском Охматдете обнаружили, что врач-педиатр принимала пациентов в нетрезвом состоянии. Руководсто больницы уволило педиатра, медсестру и санитарку.

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