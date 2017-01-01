Итоги 21 апреля: Боеголовки в Крыму и ураган в Москве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 21 апреля:

Джемилев заявил о ядерных боеголовках в Крыму



Народный депутат Украины Мустафа Джемилев утверждает, что Россия разместила шесть ядерных боеголовок в аннексированном Крыму . Это, по его словам, является нарушением Будапештского меморандума, потому что Крым − юридически украинский полуостров − стал ядерным.



В РФ умерла актриса Нина Дорошина



В Москве умерла 83-летняя актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме Любовь и голуби.



Ураган в Москве унес жизнь ребенка





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Ураган повалил в столице РФ сотни деревьев и это затруднило движение пригородных поездов. На территории Москвы был объявлен “оранжевый“, предпоследний уровень погодной опасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате урагана от полученных травм скончалась девочка и пострадали как минимум 12 человек.



Специалисты ОЗХО собрали образцы в сирийской Думе



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Группа экспертов по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия посетила одно из мест в сирийском городе Дума и собрала образцы, необходимые для анализа в связи с утверждениями об использовании химического оружия. Их направят в лабораторию на территории Нидерландов.



В Киев прибыл кубок Лиги чемпионов УЕФА



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Главный трофей европейского клубного футбола прибыл в Киев, где состоится финал турнира 26 мая 2018 года. Церемония передачи трофея столице Украины состоялась при участиии городских властей и руководства Федерации футбола Украины.



В ООН назвали количество погибших на Донбассе



В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили, что за четыре года боевых действий на территории Донбасса погибли более 2 500 человек и девять тысяч получили ранения.



Госдеп заявил о нарушениях прав человека в Украине



В докладе по вопросам правозащитной деятельности Госдепартамента США по итогам 2017 года говорится, что в Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура. Отмечается, что значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.