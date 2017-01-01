Миротворец заявил о "любопытной" записи разговора Онищенко с россиянином

Миротворец обещает опубликовать содержание разговора после передачи этих записей в Генеральную прокуратуру Украины.

Центр Миротворец утверждает, что имеет запись разговора сбежавшего из Украины нардепа Александра Онищенко с неким гражданином России. О содержании записи Миротворец не говорит, но в центре выразили уверенность, что “пленки“ будут интересны правоохранительным органам, их готовы передать “по первому требованию“.

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“Вы не поверите, но у центра Миротворец тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора“, - говорится в сообщении на странице Миротворца в Facebook.

В комментариях представители центра отметили, что сами записи обнародуют только после того, как передадут их в Генеральную прокуратуру.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал очередной “компромат“ на президента Петра Порошенко - фрагмент записи, на которой якобы глава государства обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским о закрытии уголовных дел против нардепа. В ББП заявили, что это фейк, а в НАБУ бюро отметили, что готовы изучить эти записи при условии получения оригиналов.

В Украине Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Он сбежал из страны в июле 2016-го - после того, как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест. Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.