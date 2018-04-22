Министр инфраструктуры объяснил, почему жена рожала в США

Во время пребывания в Нью-Йорке супруга Омеляна заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян после обсуждений в соцсетях объяснил, почему его жена рожала в США.

Читай также: Омелян заговорил об “украинской Кубани“

“Рождение в США нами не планировалось, жена находилась на учете в обычном киевском роддоме“, - написал министр в Facebook.

Омелян рассказал, что его супруга в феврале за свои деньги улетела в Нью-Йорк для участия в неделе моды, где она представляла собственный бренд.

Министр отметил, во время показа его супруга заболела и врач запретил ей лететь самолетом из-за угроза для ребенка. По его словам, роды были бесплатные.

“Нам, в определенной степени повезло воспользоваться законами штата Нью-Йорк, который дает возможность бесплатных родов для всех желающих путем оформления бесплатного полиса страхования. Рожаем в обычной клинике. Стоимость пребывания в Штатах для нас фактически составляет аренда 30-метровой квартиры и питания, будет соответственно отражено в моей декларации за 2018“, - подчеркнул министр.

Читай также: В Киеве женщина родила на платформе ж/д станции

Напомним, что любой ребенок, родившийся на территории США, автоматически получает американское гражданство. Кроме дочки в Америке родился и старший сын министра. Американские СМИ недавно писали, что состоятельные россиянки все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка.

Ранее сообщалось, что Омелян за 2017 заработал больше остальных членов Кабмина, а меньше всех - министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.