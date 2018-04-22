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Двадцать человек вышли на Майдан поддержать Савченко

Комментариев: 5
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями “Свободу Савченко“ и “Надежда есть“.
Поддержать Савченко вышли около 20 человек
Поддержать Савченко вышли около 20 человек
unn.com.ua

В центре Киева в воскресенье, 22 апреля, организовали акцию в поддержку арестованного народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в центре Киева и с целью государственного переворота в Украине.

По информации корреспондента Интерфакс-Украина, возде стелы Независимости в полдень собрались до двух десятков человек. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями “Свободу Савченко“ и “Надежда есть“.

Эти люди призывают окружающих выступить в поддержку Савченко, перечисляя заслуги депутата. Периодически они скандируют: “Волю Савченко“.

В то же время у стелы около десятка людей пожилого возраста с желто-голубым флагом проводят свою акцию под символическим названием “Революция не закончилась“. Участники этой акции, поочередно выступая с ведущих к стеле ступенек, подчеркивают необходимость смены власти в Украине, а также отмечают, что революционные процессы в государстве с завершением Революции Достоинства не закончились.

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Обе акции проходят мирно и значительного интереса у прогуливающихся по центральным улицам города людей не вызывают. Каких-либо скоплений правоохранителей в непосредственной близости от этих собраний также не наблюдается.

Напомним, Савченко задержали по подозрению в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца. В тот же день арестованная объявила голодовку.

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Теги: Савченко, Киев, Майдан, акция, митинг
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Комментариев (6)
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bertal    22.04.2018, 15:35
Оценка:  -3
bertal
Стервятники - комментаторы , вы же год назад писали какая она герой, методичку вам поменяли?
krolikoff_net    22.04.2018, 15:53
Оценка:  0
krolikoff_net
Украина всегда борется за всех своих соотечественников, попавших в беду за рубежом, кем бы они не были.
Izvestnaya    22.04.2018, 15:31
Оценка:  +1
Izvestnaya
співучасники.
aprilin    22.04.2018, 14:55
Оценка:  -1
aprilin
..прям как в известной песенке-
..двадцать человек...... на ..
сундук ...
мертвеца...*
chytan    22.04.2018, 15:00
Оценка:  +3
chytan
На сундук мертвечука !
krolikoff_net    22.04.2018, 14:47
Оценка:  +2
krolikoff_net
Оскуднел на россии бюджет
Денег нет это все признают
и несчастных штук двадцать людей
уже громко толпою зовут.
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