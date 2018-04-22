Двадцать человек вышли на Майдан поддержать Савченко

Участники акции принесли с собой плакаты с надписями “Свободу Савченко“ и “Надежда есть“.

В центре Киева в воскресенье, 22 апреля, организовали акцию в поддержку арестованного народного депутата Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке теракта в центре Киева и с целью государственного переворота в Украине.

По информации корреспондента Интерфакс-Украина, возде стелы Независимости в полдень собрались до двух десятков человек. Участники акции принесли с собой плакаты с надписями “Свободу Савченко“ и “Надежда есть“.

Эти люди призывают окружающих выступить в поддержку Савченко, перечисляя заслуги депутата. Периодически они скандируют: “Волю Савченко“.

В то же время у стелы около десятка людей пожилого возраста с желто-голубым флагом проводят свою акцию под символическим названием “Революция не закончилась“. Участники этой акции, поочередно выступая с ведущих к стеле ступенек, подчеркивают необходимость смены власти в Украине, а также отмечают, что революционные процессы в государстве с завершением Революции Достоинства не закончились.

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Обе акции проходят мирно и значительного интереса у прогуливающихся по центральным улицам города людей не вызывают. Каких-либо скоплений правоохранителей в непосредственной близости от этих собраний также не наблюдается.

Напомним, Савченко задержали по подозрению в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. 23 марта суд арестовал Савченко на два месяца. В тот же день арестованная объявила голодовку.