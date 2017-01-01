Экс-посол США: Киев не сможет вернуть Донбасс силой

Стивен Пайфер предположил, что Россия первой не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.

Бывший посол США и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер Open Ukraine

Эскалации конфликта на Донбассе ждать не стоит, однако и силами украинской армии прекратить конфликт не удастся.

Такое мнение бывший посол США и специалист по вопросам Украины и России в Вашингтоне Стивен Пайфер высказал в интервью Новому времени.

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“Украинские военные и правительство понимают, что не смогут вернуть Донбасс силой. Если они попытаются, то российские военные войдут на Донбасс гораздо масштабнее. В таком случае военные РФ, например, смогут занять Мариуполь“, - отметил он.

Пайфер напомнил, что российская армия сильная, хорошо экипированная и превышает по численности украинские войска. Однако экс-посол США предположил, что Россия не решится на шаг, который может повлечь за собой новый пакет санкций и поддержку Украины со стороны Запада.

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“Активный конфликт подрывает действия украинского правительства, оказывает давление на государство и усложняет успехи Украины - и экономические, и политические“, - отметил Пайфер.

В интервью он также заявил, что президент Петр Порошенко спешит говорит о вступлении Украины в НАТО.