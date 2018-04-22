В АТО военный погиб в результате подрыва

Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий 1977 года рождения, сообщили в Минобороны.

Один украинский военный погиб 21 апреля в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один получил травмы. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута.

"Во время выполнения боевых задач в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один защитник Украины, 1977 года рождения. Еще один воин получил боевую травму. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказал он.

Кроме того, в результате обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму. Военные доставлены в медицинские учреждения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Праута также сообщил, что 21 апреля украинские военнослужащие более 20 раз открывали огонь, применяя штатное пехотное вооружение, разрешенное минскими соглашениями.

Напомним, в штабе АТО 17 апреля сообщили, что на линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация.