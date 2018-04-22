Ходаковский: Басурин пьет и по пьяни совершает наезды

Лидер боевиков критикует "говорящую голову" ДНР Эдуарда Басурина, который по пьяни сбивал "военных пешеходов".

Создатель бандформирования Восток, один из первых лидеров сепаратистов Александр Ходаковский заявил, что “заместитель командующего оперативным командованием ДНР“ Эдуард Басурин - алкоголик, и что по пьяни он сбивал пешеходов.

Такое заявление Ходаковский сделал на своей странице в Facebook, которую он ведет под именем Александр Сергеев, потому что прежнюю заблокировали.

“Вот Басурин - неглупый же мужик, и сам прекрасно понимает положение дел, но стал откровенно говорящей головой, причем говорящей иногда полную ахинею. Понимает, ничего поделать не может, - потому и пьет, а по пьяни совершает наезды на военных пешеходов. “Но я прощаю, ему прощаю“. Ему, как водится, простил, а тех, кто раньше с нами был - я повстречаю...(шутка)“, - написал главарь донецких террористов.

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Отметим, что Басурин зачитывает для сепаратистских и российских телеканалов военные сводки и другую пропаганду, которую затем тиражируют СМИ. Ходаковский же сейчас строит из себя оппозиционера и критикует верхушку ДНР и ЛНР, хотя он сам стоял у истоков сепаратизма и помогал россиянам оккупировать часть Донбасс, которая теперь называется ОРДЛО.

По мнению экспертов, Ходаковский - один из претендентов на судьбу других известных террористов, Гиви и Моторолы.