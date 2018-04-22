Ходаковский: Басурин пьет и по пьяни совершает наезды
Создатель бандформирования Восток, один из первых лидеров сепаратистов Александр Ходаковский заявил, что “заместитель командующего оперативным командованием ДНР“ Эдуард Басурин - алкоголик, и что по пьяни он сбивал пешеходов.
Такое заявление Ходаковский сделал на своей странице в Facebook, которую он ведет под именем Александр Сергеев, потому что прежнюю заблокировали.
“Вот Басурин - неглупый же мужик, и сам прекрасно понимает положение дел, но стал откровенно говорящей головой, причем говорящей иногда полную ахинею. Понимает, ничего поделать не может, - потому и пьет, а по пьяни совершает наезды на военных пешеходов. “Но я прощаю, ему прощаю“. Ему, как водится, простил, а тех, кто раньше с нами был - я повстречаю...(шутка)“, - написал главарь донецких террористов.
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Отметим, что Басурин зачитывает для сепаратистских и российских телеканалов военные сводки и другую пропаганду, которую затем тиражируют СМИ. Ходаковский же сейчас строит из себя оппозиционера и критикует верхушку ДНР и ЛНР, хотя он сам стоял у истоков сепаратизма и помогал россиянам оккупировать часть Донбасс, которая теперь называется ОРДЛО.
По мнению экспертов, Ходаковский - один из претендентов на судьбу других известных террористов, Гиви и Моторолы.