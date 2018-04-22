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Ходаковский: Басурин пьет и по пьяни совершает наезды

Комментариев: 2
Лидер боевиков критикует "говорящую голову" ДНР Эдуарда Басурина, который по пьяни сбивал "военных пешеходов".
Ходаковский говорит, что Басурин - алкоголик
Ходаковский говорит, что Басурин - алкоголик
dan-news.info

Создатель бандформирования Восток, один из первых лидеров сепаратистов Александр Ходаковский заявил, что “заместитель командующего оперативным командованием ДНР“ Эдуард Басурин - алкоголик, и что по пьяни он сбивал пешеходов.

Такое заявление Ходаковский сделал на своей странице в Facebook, которую он ведет под именем Александр Сергеев, потому что прежнюю заблокировали.

“Вот Басурин - неглупый же мужик, и сам прекрасно понимает положение дел, но стал откровенно говорящей головой, причем говорящей иногда полную ахинею. Понимает, ничего поделать не может, - потому и пьет, а по пьяни совершает наезды на военных пешеходов. “Но я прощаю, ему прощаю“. Ему, как водится, простил, а тех, кто раньше с нами был - я повстречаю...(шутка)“, - написал главарь донецких террористов.

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Отметим, что Басурин зачитывает для сепаратистских и российских телеканалов военные сводки и другую пропаганду, которую затем тиражируют СМИ. Ходаковский же сейчас строит из себя оппозиционера и критикует верхушку ДНР и ЛНР, хотя он сам стоял у истоков сепаратизма и помогал россиянам оккупировать часть Донбасс, которая теперь называется ОРДЛО.

По мнению экспертов, Ходаковский - один из претендентов на судьбу других известных террористов, Гиви и Моторолы.

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Теги: Ходаковский, Басурин, ДНР, боевики, Донбасс
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Комментариев (2)
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OlegBondarenko    22.04.2018, 17:33
Оценка:  +1
OlegBondarenko
А по своим заявлениям эдуард больше похож на наркомана, чем алкоголика.
arahimary    22.04.2018, 17:37
Оценка:  0
arahimary
А одно другому не мешает, знавал я одного мужика- пил и кололся, дотянул до 45 лет и сердечный кризис получил в прошлом году.Капец- ветеран наркотского движения был......
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