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Авдеевка к вечеру будет с водой - Жебривский

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Работники Донецкой фильтровальной станции в сопровождении наблюдателей приступили к установке оборудования. Уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС.
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу 18 апреля
Донецкая фильтровальная станция приостановила работу 18 апреля
Вода Донбасса

Сотрудники Донецкой фильтровальной станции утром в воскресенье, 22 апреля, вышли на работу в сопровождении наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

 

По его словам, работники ДФС приступили к установке оборудования для возобновления работы станции,

"Утром работники ДФС вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как докладывают мне оперативные службы, по состоянию на данный момент уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС", - написал Жебривский.

По словам главы Донецкой ВЦА, после наполнения резервуаров вода будет "закачиваться на Авдеевку".

Водоснабжение города, который осталось без питьевой воды из-за приостановки работы Донецкой фильтровальной станции, должно быть восстановлено сегодня. "К вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", - подчеркнул Жебривский.

Напомним,  работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена днем 18 апреля.

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Теги: вода, Донецкая область, водоснабжение, водоснабжение в Донецкой области, Авдеевка - новости, Павел Жебривский, Авдеевка
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