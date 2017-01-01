Украинцев предупредили о буре и заморозках

Большая часть территории Украины окажется в прохладной воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В Украине до конца суток 22 апреля будет удерживаться сильный ветер - до 18 м/с. Как сообщили вГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 22 апреля порывы ветра составят 15-18 м/с..

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При этом в Киевской городской государственной администрации подчеркивают, что Киев не станет исключением - в столице также ожидается сильный ветер. Так, в ведомстве советуют гражданам придерживаться правил обращения в случае шквалов:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев, веток или травмировании людей, в ведомстве рекомендуют немедленно информировать экстренные службы.

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Также синоптики предупредили, что в понедельник, 23 апреля, большая часть территории Украины окажется в прохладной воздушной массе; погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

“23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов“, - сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида

Напомним, 16 апреля стало известно, что в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.