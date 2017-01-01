Переключиться на мобильную версию

Украинцев предупредили о буре и заморозках

Комментариев: 0
Большая часть территории Украины окажется в прохладной воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.
Скорость ветра достигнет 15-18 м/с
Скорость ветра достигнет 15-18 м/с
Прес-служба ДСНС України

В Украине до конца суток 22 апреля будет удерживаться сильный ветер - до 18 м/с. Как сообщили вГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 22 апреля порывы ветра составят 15-18 м/с.. 

Смотри также: На Москву обрушился ураган, есть жертвы

При этом в Киевской городской государственной администрации подчеркивают, что Киев не станет исключением - в столице также ожидается сильный ветер. Так, в ведомстве советуют гражданам придерживаться правил обращения в случае шквалов:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев, веток или травмировании людей, в ведомстве рекомендуют немедленно информировать экстренные службы.

Читай также: Март в Киеве был самым холодным с начала века

Также синоптики предупредили, что в понедельник, 23 апреля, большая часть территории Украины окажется в прохладной воздушной массе; погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

“23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов“, - сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида

Напомним, 16 апреля стало известно, что в Киеве зафиксировали два температурных рекорда.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, погода, ветер, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь