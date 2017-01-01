Модифицированный комплекс Скиф прошел испытания

Украинский противотанковый управляемый комплекс способен поражать малоразмерные цели, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Faсebook в воскресенье, 22 апреля.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ Луч имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.

По его словам, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Ранее стало известно, что в зону проведения антитеррористической операции были направлены первые антиснайперские комплексы.