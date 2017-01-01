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Модифицированный комплекс Скиф прошел испытания

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Украинский противотанковый управляемый комплекс способен поражать малоразмерные цели, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.
Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф
Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф
facebook.com/petroporoshenko

Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Faсebook в воскресенье, 22 апреля.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс Скиф прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ Луч имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - написал Порошенко.

 

По его словам, украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели: долговременные огневые точки, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

Ранее стало известно, что в зону проведения антитеррористической операции были направлены первые антиснайперские комплексы.

 

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Теги: армия и вооружение, Порошенко, армия, Украинская армия, армия Украины, испытание оружия
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