Сторонников Саакашвили забросали яйцами: опубликовано видео

Представители партии Рух новых сил заявили, что поедут в Козин, но потом, "чтобы запутать врага", они изменили маршрут.

В воскресенье, 22 апреля, сторонники экс-президента Грузии и лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили организовали автопробег. Изначально они планировали ехать в Козин, к резиденции президента Петра Порошенко, однако впоследствии маршрут изменили - участники акции направились в Стоянку, к дому генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Общественного радио.

Активисты говорят, что изменение маршрута было запланировано, с целью “запутать врага“. Запутать, видимо, особо не получилось, поскольку их два раза забросали яйцами неизвестные, второй раз - уже после изменения маршрута.

Сторонников Саакашвили забросали яйцами hromadskeradio.org

"Наша акция называется “Коля - хароший парень“. И в этот клуб могут попасть и Петя - хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней“, - сказала одна из участниц, Лиза Богуцкая (блогер из Крыма, фанатка Саакашвили).

Организаторы акции hromadskeradio.org

Богуцкая в Фейсбуке рассказала, что яйца бросали “порошенковские титуханы“ из серого Ланоса. Когда она стояла на улице и на видео клеймила Порошенко, сверху (видимо, из окна), прилетело еще одно яйцо.

Сторонников Саакашвили забросали яйцами 0:00 / 01:40

Изначально на Европейской площади собрались шесть автомобилей представителей РНС. По словам организаторов, акция решили провести после публикации так называемых “пленок Онищенко“, на которых якобы запечатлен разговор с президентом Петром Порошенко об экс-министре экологии Николае Злочевском. В частности, Онищенко и Порошенко якобы договариваются о том, чтобы закрыть дела против Злочевского в обмен на долю для президента в компании экс-министра экологии. У Порошенко говорят, что это фальшивка.

Напомним, 11 марта похожий автопробег организовали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.