Сторонников Саакашвили забросали яйцами: опубликовано видео
В воскресенье, 22 апреля, сторонники экс-президента Грузии и лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили организовали автопробег. Изначально они планировали ехать в Козин, к резиденции президента Петра Порошенко, однако впоследствии маршрут изменили - участники акции направились в Стоянку, к дому генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщает корреспондент Общественного радио.
Активисты говорят, что изменение маршрута было запланировано, с целью “запутать врага“. Запутать, видимо, особо не получилось, поскольку их два раза забросали яйцами неизвестные, второй раз - уже после изменения маршрута.
"Наша акция называется “Коля - хароший парень“. И в этот клуб могут попасть и Петя - хороший парень, и Юра тоже, и получится клуб хороших парней“, - сказала одна из участниц, Лиза Богуцкая (блогер из Крыма, фанатка Саакашвили).
Богуцкая в Фейсбуке рассказала, что яйца бросали “порошенковские титуханы“ из серого Ланоса. Когда она стояла на улице и на видео клеймила Порошенко, сверху (видимо, из окна), прилетело еще одно яйцо.
Изначально на Европейской площади собрались шесть автомобилей представителей РНС. По словам организаторов, акция решили провести после публикации так называемых “пленок Онищенко“, на которых якобы запечатлен разговор с президентом Петром Порошенко об экс-министре экологии Николае Злочевском. В частности, Онищенко и Порошенко якобы договариваются о том, чтобы закрыть дела против Злочевского в обмен на долю для президента в компании экс-министра экологии. У Порошенко говорят, что это фальшивка.
Напомним, 11 марта похожий автопробег организовали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова.