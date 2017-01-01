В Чернобыльской зоне задержали четырех сталкеров

Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.

К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма Прес-служба Держприкордонслужби України

Пограничники Житомирского отряда обнаружили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС группу так называемых сталкеров. Об этом сообщили в Госпогранслужбе в воскресенье, 22 апреля.

Четверо украинцев были задержаны на окраине населенного пункта Дитятки Киевской области. К зоне отчуждения задержанные попали с целью экстремального туризма.

Против них составили административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Напомним, 11 апреля 2018 года полицейские обнаружили в Припяти двух сталкеров-иностранцев. Эти граждане других стран 22 и 25 лет прибыли в Украину поездом из Москвы и на территории Украины находились законно.

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