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Автокефалия УПЦ: начались необходимые процедуры

Комментариев: 5
Накануне Синод принял к рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей в Украине.
Порошенко и Вселенский патриарх
Порошенко и Вселенский патриарх
facebook.com/petroporoshenko

Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины предоставить автокефалию ее православной церкви. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на соей странице в Facebook вечером в воскресенье, 22 апреля.

"Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата", – написал он.

По информации президента, накануне Синод принял к рассмотрению обращение Порошенко, решение Верховной Рады в поддержку этого обращения и обращения иерархов православных церквей в Украине.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

Ранее Порошенко заявлял, что единая украинская православная церковь не будет государственной.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, Порошенко, патриарх, УПЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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степовик    22.04.2018, 21:57
Оценка:  -2
степовик
Господи, помилуй нас грешных!
степовик    22.04.2018, 21:56
Оценка:  -2
степовик
Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Конфузий    22.04.2018, 21:44
Оценка:  -4
Конфузий
Вот так прямо и начал. В воскресенье. Как будто только и ждал отмашки и рванул с низкого старта.
Итаниум    22.04.2018, 22:07
Оценка:  +1
Итаниум
Ну вам Мокшанам не понять как это в воскресенье работать. В ы же воскресенье используете что б залить глаза водкой
Конфузий    22.04.2018, 22:19
Оценка:  0
Конфузий
Все верно. Когда сказать нечего, а сказать очень хочется, нужно использовать аргумент типа "сам дурак".
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