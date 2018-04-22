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У Варфоломея уточнили подробности по обращению об автокефалии

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Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое состоялось в четверг, 19 апреля и в пятницу, 20 апреля.
Патриарх Варфоломей
Патриарх Варфоломей
Администрация президента Украины

Вселенский патриархат рассмотрел письмо об автокефалии для Украины, но не упоминал о начале процедуры ее предоставления, о чем ранее заявил президент Петр Порошенко. Об этом сообщается в заявлении на сайте Вселенского Патриархата в воскресенье, 22 апреля.

"Священный и Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое состоялось в четверг, 19 апреля и в пятницу, 20 апреля. Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении от 22 апреля.

В частности, патриарх рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, "получив от церковных и гражданских властей, представляющих миллионы православных украинцев, ходатайство о предоставлении автокефалии".

После патриархат принял решение тесно обсудить и скоординировать действия по этому вопросу с другими православными церквями.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.

 

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Теги: церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, Порошенко, патриарх, УПЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
realЛунев    22.04.2018, 22:21
Оценка:  +1
realЛунев
Нейронные сети, ракетостроение, искусственный интеллект на грани технологической сингулярности, теромядерный синтез....на*иг всё, лучше будем следить что там сказали престарелые бородатые мужики в платьях, пропагандирующие древние еврейские сказки
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