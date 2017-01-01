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Жебривский уточнил, когда вернут воду в Авдеевку

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Донецкая фильтровальная станция начала свою работу в воскресенье, оперативные службы запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку.
Жебривский уточнил, когда вернут воду в Авдеевку
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Централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет восстановлено к утру понедельника, 23 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 22 апреля.

"В 15.10 Донецкая фильтровальная станция начала свою работу. Сейчас идет процесс заполнения системы водой. К утру централизованное водоснабжение Авдеевки и Ясиноватского района будет полностью восстановлено", – написал он.

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена в 15:05 среды, 18 апреля.

 

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Теги: вода, Донецкая область, водоснабжение, водоснабжение в Донецкой области, Авдеевка - новости, Авдеевка
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Источник: korrespondent.net

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