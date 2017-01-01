В Черниговской области грузовик упал с моста в реку, две жертвы

Полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия в райцентре Борзна Черниговской области, в результате которого грузовик сбил насмерть велосипедистку.

В городе Борзна Черниговской области на мосту грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего авто упало в реку и водитель погиб. Правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным водитель грузовика, двигаясь по Борзне и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу для совершения поворота. Среди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Ему это не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла.

"Между тем крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку. Вследствие этого ДТП водитель грузовика также погиб", – сказано в сообщении.

Тело погибшего из реки достали водолазы.

Ранее в селе Черхава Самборского района Львовской области грузовой автомобиль ЗИЛ выехал на деревянный пешеходный мост и провалился.