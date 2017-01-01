МИД: Страны G7 поддержали позицию Киева по миротворцам

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "неприемлемой" концепцию, предусматривающую сохранение созданных Кремлем псевдореспублик ОРДЛО.

Страны Большой семерки полностью поддерживают позицию Украины в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Об этом глава МИД Павел Климкин заявил после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто, сообщает Укринформ.

По его словам, участники встречи согласились, что логика миротворческой операции на востоке Украины должна предусматривать сначала достижение “базовой безопасности“, то есть отказ от применения тяжелого оружия, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам в ОРДЛО.

Климкин также назвал “неприемлемой“ концепцию, предусматривающую сохранение созданных Кремлем псевдореспублик Донбасса.

“Россия пытается оставить свой протекторат. Она не хочет его менять, а наоборот – укрепить и в дальнейшем продвинуть как троянского коня, чтобы нас дестабилизировать и разрушить“, - отметил глава МИД.

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Напомним, 10 апреля 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила , что ФРГ никогда не поддержит введение миротворцев ООН в Донбасс, если эта миссия будет направлена против Украины.

По словам президента Петра Порошенко, миротворцев на Донбасс готовы отправить более 40 стран.