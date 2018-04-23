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В Крыму задержали украинца с оружием и наркотиками

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Пистолет кустарного производства и N-метилэфедрон были обнаружены в доме украинца в Крыму.
В доме украинца обнаружено оружие и психоактивные вещества.
В доме украинца обнаружено оружие и психоактивные вещества.
depositphotos.com

В оккупированном Крыму сотрудники пограничного управления ФСБ задержали украинца, в доме которого нашли пистолет кустарного производства и психоактивные вещества. Об этом сообщило издание РИА Новости.

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“В доме, где проживал мужчина, выявлены и изъяты: пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до 2 граммов (предположительно, наркотическое средство “соль“), а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки“, — заявили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.

Найденные в доме предметы и вещества были незамедлительно отправлены на экспертизу, которая выявила, что оружие является огрестрельным, а наркотическое средство изготовлено из N-метилэфедрона.

Россияне утверждают, что правонарушителя задержали и передали в правоохранительные органы.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 26 марта оккупанты в Крыму задержали мужчину якобы за “провоз наркотиков“. Задержанному грозит до семи лет тюремного заключения

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Теги: Украина, Крым, наркотики, огнестрельное оружие, оружие, задержание
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