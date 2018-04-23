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В России живут и работают почти три миллиона украинцев

Комментариев: 7
То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас работает на страну, которая ведет против Украины войну.
Каждый 12-й украинец находится в РФ
Каждый 12-й украинец находится в РФ
EPA/UPG

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На территории Российской Федерации в настоящее время проживает около трех миллионов граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа.

“Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять“, - сказал Климкин.

Он считает, что  эту ситуацию нужно “постепенно“ менять. У МИД по этому поводу есть “определенные идеи“, они на стадии обсуждения. По словам министра, миллионы украинцев в России - это очень печальная ситуация.

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Климкин убежден, что сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

“Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно“, - отметил Климкин.

Как в феврале заявляли в МИД, из Украины за год выехали более миллиона граждан.

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Теги: трудовые мигранты, украинцы, Россия, Климкин
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Комментариев (7)
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KADAMPA    23.04.2018, 10:09
Оценка:  +3
KADAMPA
Как все завернули, твари... А вопросом никто не задался, почему суки все розбудовують и розбудовують, а у окупантов все равно лучше условия труда, чем на Родине?! Кто же в здравом уме поедет за сотни километров, если дома хорошо???
Asmo    23.04.2018, 10:20
Оценка:  0
Asmo
600 млрд$. от продажи нефти, ответ на этот вопрос давно известен )
providets333    23.04.2018, 10:24
Оценка:  0
providets333
В Країну Цапів заробляти їдуть ті, хто свого часу не спромігся в силу будь-яких обставин вивчити цівілізавану іноземну мову і з іноземних знає тільки мову цапів. Такі і в Україні не приживаюься. І справа тут не зарплатні..
providets333    23.04.2018, 10:26
Оценка:  0
providets333
Такі і в Україні не можуть знайти себе. І справа тут не зарплатні..
Sirko_1111    23.04.2018, 10:06
Оценка:  +5
Sirko_1111
Потому что кушать хочется всем. И у каждого семья.
Alex-Zmey    23.04.2018, 10:02
Оценка:  +4
Alex-Zmey
Украинцы - самая продажная нация, за деньги они готовы работать хоть на черта!
МаксимУм    23.04.2018, 09:50
Оценка:  +3
МаксимУм
Если бы петя на рошене и все остальные платили как в Европе, то никто никуда бы не поехал...
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