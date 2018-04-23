В России живут и работают почти три миллиона украинцев

То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас работает на страну, которая ведет против Украины войну.

Читай также: Украинцы вторые в рейтинге влияния на экономику Польши - СМИ

На территории Российской Федерации в настоящее время проживает около трех миллионов граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает корреспондент Укринформа.

“Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять“, - сказал Климкин.

Он считает, что эту ситуацию нужно “постепенно“ менять. У МИД по этому поводу есть “определенные идеи“, они на стадии обсуждения. По словам министра, миллионы украинцев в России - это очень печальная ситуация.

Читай также: Климкин: Украинцы спасают конкурентоспособность Польши

Климкин убежден, что сближение Украины и ЕС несколько повлияло на распределение украинских трудовых мигрантов.

“Европа открылась и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращается в Украину. В то же время, это происходит очень медленно“, - отметил Климкин.

Как в феврале заявляли в МИД, из Украины за год выехали более миллиона граждан.