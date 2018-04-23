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В Полтаве свастикой разрисовали монумент Скорбящей Матери

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Также от рук вандалов пострадал памятник жертвам нацизма.
Полиция ищет виновных
Полиция ищет виновных
facebook.com/pvp.poltava

В Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, разрисовав их свастикой и антисемитской надписью. 

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Об этом в Facebook сообщает паблик Подслушано в Полтаве.

Вандалы написали на монументе Скорбящей матери нацистское приветствие, а на мемориале “Смерть жидам“.

В Полтаве свастикой разрисовали монумент Скорбящей Матер...
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Отмечается, что ночью возле памятников дежурили полицейские, которые могли предоставить осквернение. На данный момент полиция выясняет обстоятельства и разыскивает виновных.

Надписи уже закрасили черной краской
Надписи уже закрасили черной краской
facebook.com/pvp.poltava

Напомним, 14 марта в центре Харькова вандалы осквернили памятник воинам УПА и нарисовали на нем свастику красной краской. Ранее, в декабре 2017 года, в центре Киева на ханукальном светильнике нарисовали свастику.

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Теги: Полтава, монумент, Скорбящая мать, вандалы, нацизм
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providets333    23.04.2018, 09:59
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providets333
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