В Полтаве свастикой разрисовали монумент Скорбящей Матери

Также от рук вандалов пострадал памятник жертвам нацизма.

В Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, разрисовав их свастикой и антисемитской надписью.

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Об этом в Facebook сообщает паблик Подслушано в Полтаве.

Вандалы написали на монументе Скорбящей матери нацистское приветствие, а на мемориале “Смерть жидам“.

В Полтаве свастикой разрисовали монумент Скорбящей Матер... 0:00 / 00:16

Отмечается, что ночью возле памятников дежурили полицейские, которые могли предоставить осквернение. На данный момент полиция выясняет обстоятельства и разыскивает виновных.

Надписи уже закрасили черной краской facebook.com/pvp.poltava

Напомним, 14 марта в центре Харькова вандалы осквернили памятник воинам УПА и нарисовали на нем свастику красной краской. Ранее, в декабре 2017 года, в центре Киева на ханукальном светильнике нарисовали свастику.