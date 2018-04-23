В Полтаве свастикой разрисовали монумент Скорбящей Матери
В Полтаве неизвестные осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, разрисовав их свастикой и антисемитской надписью.
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Об этом в Facebook сообщает паблик Подслушано в Полтаве.
Вандалы написали на монументе Скорбящей матери нацистское приветствие, а на мемориале “Смерть жидам“.
Отмечается, что ночью возле памятников дежурили полицейские, которые могли предоставить осквернение. На данный момент полиция выясняет обстоятельства и разыскивает виновных.
Напомним, 14 марта в центре Харькова вандалы осквернили памятник воинам УПА и нарисовали на нем свастику красной краской. Ранее, в декабре 2017 года, в центре Киева на ханукальном светильнике нарисовали свастику.