В Авдеевке восстановили водоснабжение

Водоснабжение по состоянию на утро 23 апреля восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Читай также: Под Киевом прорвало дамбу, вода со свалки попала в реку

Водоснабжение в городе Авдеевка Донецкой области восстановлено утром в понедельник, 23 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Донецкой области Веронику Бахал.

По ее словам, по состоянию на 5 часов утра водоснабжение полностью восстановлено.

“Вода есть у жителей“, - сообщила собеседница агентства.

Бахал добавила, что водоснабжение восстановлено в Авдеевке и селах Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Читай также: В ЛНР заявили, что Киев сократил подачу воды

Напомним, работа Донецкой фильтровальной станции была полностью остановлена в 15:05 среды, 18 апреля. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Авдеевка к вечеру 22 апреля будет с водой.