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В одесском ТЦ на мужчину упала часть стены, он погиб

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Каменная перегородка обрушилась в ходе проведения реконструкции здания.
Трагедия произошла в районе Таирово
Трагедия произошла в районе Таирово
novobudovy.com

В Одессе на Таирова при реконструкции торгового центра на одного из строителей упала часть стены.

Об этом сообщает местное издание Думская соссылкой на в пресс-службу ГСЧС.

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“Несчастный случай произошел вчера днем во время проведения работ по реконструкции помещения на первом этаже двухэтажного торгового центра, расположенного на Академика Королева“, - говорится в сообщении.

Как выяснилось, на мужчину 1958 года рождения упала каменная перегородка.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального инструмента достали погибшего из под завалов. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.

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Как сообщалось 10 апреля, в Виннице на строителей рухнула стена. Нескольких людей госпитализировали, к счастью, никто не погиб.

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Теги: обрушение, торговый центр, стена, Одесса
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