В больнице Фастова пациент прятал под подушкой гранату
В Фастове в одной из больниц пациент под подушкой прятал боевую гранату РГД-5.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители уточняют, что гранату обнаружил один из врачей, во время обхода пациентов.
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“У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО“, - говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Мужчину задержали, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 22 апреля в Харьковской области на детской площадке нашли гранату. Ранее, 16 апреля, в столичном парке Киото в ходе драки с участием пяти человек, пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.