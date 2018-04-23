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В больнице Фастова пациент прятал под подушкой гранату

Комментариев: 1
Гранату РГД-5 во время осмотра обнаружил врач.
Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы
Мужчине грозит от 2 до 5 лет лишения свободы
kv.npu.gov.ua

В Фастове в одной из больниц пациент под подушкой прятал боевую гранату РГД-5. 

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители уточняют, что гранату обнаружил один из врачей, во время обхода пациентов.

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“У 44-летнего пациента терапевтического отделения полицейские изъяли гранату РГД-5 с запалом. Опасная находка направлена ​​на экспертизу. По словам мужчины, который держал изъятое у больничной койке, граната не боевая, а привез он ее из зоны АТО“, - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчину задержали, ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 22 апреля в Харьковской области на детской площадке нашли гранату. Ранее, 16 апреля, в столичном парке Киото в ходе драки с участием пяти человек, пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.

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Теги: Фастов, больница, граната, РГД-5
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Комментариев (1)
Арсений_Авакян    23.04.2018, 11:13
Оценка:  +1
Арсений_Авакян
Ему так спокойней спать.
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