Третьяков: Аппарат Министерства ветеранов должен на 30-40% состоять именно из ветеранов

По словам народного депутата, к процессу создания министерства привлечены многие общественные активисты, волонтеры и представители ветеранских организаций.

Аппарат Министерства по делам ветеранов должен на 30—40% состоять именно из ветеранов. По такому принципу аналогичные ведомства работают в США и европейских странах.

Об этом в своей статье для Зеркала Недели написал народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков.

“Максимальное вовлечение ветеранов в работу ведомства будет крайне полезно для новой структуры, ведь никто лучше них не осведомлен о нуждах и проблемах защитников нашей страны. С этой целью наш комитет принял решение обратиться в Министерство образования, Национальное агентство по вопросам государственной службы и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, с предложением ввести в некоторых учебных заведениях специальные курсы для подготовки ветеранов к прохождению конкурса на госдолжности“, - отметил Третьяков.

По словам народного депутата, к процессу создания министерства привлечены многие общественные активисты, волонтеры и представители ветеранских организаций.

“Мы крайне заинтересованы в том, чтобы процесс создания министерства был публичным, открытым и прозрачным, с учетом мнения и видения людей, для которых создается министерство. Все решения о создании министерства будут проходить общественную экспертизу. При нашем комитете уже создана рабочая группа, занимающаяся разработкой делопроизводства, штатного расписания, бюджета, структуры департаментов и управлений. В нее вошли представители министерств и ведомств, общественных организаций, волонтеры и эксперты. Подготовка ведется в ежедневном формате, в мае-июне планируем провести комитетские слушания, где публично все презентуем. Ожидаем, что полноценная работа Министерства по делам ветеранов начнется в январе 2019 года“, - заявил он.