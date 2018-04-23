В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО

Вандалы разбили доску герою Сергею Лымарю.

В Полтаве неизвестные разбили мемориальную доску герою АТО Сергею Лымарю, которая размещена на фасаде дома по улице Алмазной.

Об этом сообщает полиция области.

Читай также: В ДНР почтили память Моторолы странной табличкой

В полицию обратился один из местных жителей, после чего правоохранители начали устанавливать причастных.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Сергей Лымарь погиб 21 августа 2014 года вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области в результате артиллерийского обстрела. Он служил командиром взвода во 2-м объединенном полевом узле связи Генерального штаба ВСУ. Ему было 25 лет.

Напомним, 1 марта в Херсоне вандалы осквернили мемориал Героев Небесной сотни и погибшим в АТО. Ранее, 5 февраля, в городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александру Терещенко.