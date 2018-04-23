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В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО

Комментариев: 6
Вандалы разбили доску герою Сергею Лымарю.
Открыто уголовное производство по статье хулиганство
Открыто уголовное производство по статье хулиганство
pl.npu.gov.ua

В Полтаве неизвестные разбили мемориальную доску герою АТО Сергею Лымарю, которая размещена на фасаде дома по улице Алмазной.

Об этом сообщает полиция области.

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В полицию обратился один из местных жителей, после чего правоохранители начали устанавливать причастных.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство). 

Сергей Лымарь погиб 21 августа 2014 года вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области в результате артиллерийского обстрела. Он служил командиром взвода во 2-м объединенном полевом узле связи Генерального штаба ВСУ. Ему было 25 лет.

Напомним, 1 марта в Херсоне вандалы осквернили мемориал Героев Небесной сотни и погибшим в АТО. Ранее, 5 февраля, в городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему бойцу 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александру Терещенко.

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Теги: Полтава, вандалы, АТО, герой, табличка
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Комментариев (6)
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Jackson!    23.04.2018, 11:44
Оценка:  -1
Jackson!
Ну тут 2 варианта: либо рука Кремля, либо переселенцы из Донбасса.
Не благодарите
Woodbrother    23.04.2018, 12:04
Оценка:  +1
Woodbrother
Вариант только один - туристы из на россии .
Woodbrother    23.04.2018, 11:31
Оценка:  0
Woodbrother
Это не вандалы, это какой то одиночный турист из на россии. Поймать бы его, и совершить акт вандализма.
farfalle    23.04.2018, 11:48
Оценка:  -2
farfalle
Чем отличаются активисты от вандалов, расскажите?
Woodbrother    23.04.2018, 12:04
Оценка:  0
Woodbrother
Активисты не портят мемориальные доски героям своей страны .
farfalle    23.04.2018, 12:07
Оценка:  0
farfalle
Ну почему же? Я читал, как "активисты" обливали краской памятники ВОВ
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