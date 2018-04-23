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СБУ проводит обыски на предприятии Мотор Сич

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Обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.
В запорожском офисе предприятия проводят следственные действия
В запорожском офисе предприятия проводят следственные действия
1news.zp.ua

В городе Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 23 апреля, пришли с обысками на предприятие публичного акционерного общества Мотор Сич.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает Украинская правда.

“Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии“ - сказала Гитлянская.

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Стоит отметить, что Мотор Сич - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Владельцем 14,99% акций предприятия  Мотор Сич является нардеп Вячеслав Богуслаев (Воля народа).

Как сообщалось в сентябре 2017 года, СБУ подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций крупного машиностроительного предприятия Мотор Сич китайским инвесторам. 

Напомним, 16 апреля выпущенный Мотор Сич первый украинский вертолет поднялся в небо.

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Теги: Мотор Сич, обыски, СБУ, коррупция
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