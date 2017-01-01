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В Одессе в элитном районе сожгли четыре автомобиля

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Три машины полностью уничтожены огнем, одна сильно пострадала.
Первым сгорел автомобиль Nissan X-Trail
Первым сгорел автомобиль Nissan X-Trail
odesa.dsns.gov.ua

В Одессе на улице Маршала Говорова, на парковке воле многоэтажного дома в элитном районе сгорели четыре легковых автомобиля. Инцидент произошел в 04:11. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

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“23 апреля в 4:11 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят четыре автомобиля, припаркованные у 6-этажного жилого дома“, - говорится в сообщении.

Полиция назвала предварительной версией поджог. В результате возгорания три автомобиля были полностью уничтожены пламенем и один сильно поврежден. Следствие установило, что первым загорелся автомобиль Nissan X-Trail, после чего пламя перекинулось на остальные машины. По данным спасателей, в 4:46 возгорание было локализовано и в 4:57 ликвидирован на общей площади 30 квадратных метров. 

Напомним, в ноябре 2017 года в Одессе за ночь подожгли около 20 автомобилей, после чего власти города усилили меры безопасности на парковках. 

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Теги: Одесса, поджог, автомобили, парковка
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