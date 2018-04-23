Во Львове ультрас Динамо избили маршрутчика

Правоохранители задержали восемь человек, участвовавших в инциденте. Все они - жители Киева в возрасте 18-21 лет.

Во Львове ультрас киевского Динамо избили водителя маршрутного автобуса. Об этом сообщает полиция Львова.

Инцидент произошел возле торгово-развлекательного центра на улице Стрыйской.

Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча самовольно открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта с 47-летним водителем избили его. С телесными повреждениями он был доставлен в больницу.

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Правоохранители задержали восемь человек, участвовавших в инциденте. Все они - жители Киева в возрасте 18-21 лет.

Львовский депутат Игорь Зинкевич написал в Facebook, что полиция задержала около двадцати фанатов.

В то же время в горсовете уточнили, что водитель был госпитализирован в городскую 8-ю клиническую больницу, после предоставления медпомощи его отпустили домой.

Директор коммунального АТП-1, которое обслуживает маршрут, Орест Хамула сообщил, что группа фанатов в нетрезвом состоянии начала выламывать дверь. Водитель вышел к ним и сделал замечание, после чего фанаты разбили ему нос, передает РИА Новости Украина.

Напомним, 1 апреля во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения. Позднее в Нацполиции в Донецкой области сообщили о девяти пострадавших правоохранителях.