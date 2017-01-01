Отравление в ТЦ Северодонецка: 3 ребенка в реанимации

Образовательное мероприятие Детский Хакатон было омрачено печальным инцидентом.

Всего госпитализировано 17 людей, из них двое взрослых korrespondent.net

Прокуратура начала расследовать массовое отравление в торговом центре города Северодонецка Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

“Прокуратурой Луганской области контролируется ход расследования уголовного производства по факту массового отравления детей и взрослых в одном из торговых центров Северодонецка“, - говорится в сообщении.

20 апреля перед началом образовательного мероприятия Детский Хакатон детей и взрослых угощали блюдами, заранее заказанными в одном из местных заведений.

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“В настоящее время в детскую больницу госпитализированы пятнадцать детей и двое взрослых с диагнозом “острая кишечная инфекция“. По предварительной информации, трое детей находятся в реанимационном отделении“, - отметили в прокуратуре.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, причинившее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Как сообщалось 3 апреля, в Богуславе отравились 21 школьник и повар.