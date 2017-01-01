УПЦ МП объяснила заявление Вселенского патриарха по автокефалии

Протоиерей Николай Данилевич заявил, что ответ Вселенского Патриархата сам по себе это не означает начала “процесса предоставления автокефалии“.

В Украинской православной церкви (МП) прокомментировали официальную информацию от Вселенского Патриархата по созданию единой поместной церкви в Украине.

Соответствующее разъяснение разместил на своей странице в Фейсбук заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

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“Священный Синод под председательством Его Всепосвятительного Вселенского патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, Все пункты повестки дня были рассмотрены и обсуждены, и были приняты соответствующие решения“, - говорится в сообщении от 22 апреля.

В УПЦ МП, которая не подписала обращения к Варфоломею и официально призвала патриарха отказать Киеву, уверены, что в сообщении говорится не просто о консультациях, а именно о согласовании с другими церквями украинского вопроса. Такие выводы представитель УПЦ делает, сделав перевод с греческого оригинала заявления Константинополя.

“Очевидно, что само по себе это не означает начала “процесса предоставления автокефалии“, о котором успел объявить президент“, - отмечают представители церкви.

О том же в комментариях Подробностям заявил, и народный депутат Вадим Новинский. “Когда нам говорят, что есть уже практическая договоренность с патриархом Варфоломеем и что он вот-вот должен выдать какие-то документы на признание церкви - это не соответствует действительности“.

Как утверждает политик, в 2016 году во время проведения всеправославного совещания в Швейцарии, где присутствовали представители абсолютно всех православных церквей мира, у святейшего патриарха Варфоломея спрашивали о его отношение к расколу в Украине, его отношение к канонической церкви к Украине, на что тот ответил: “Я поддерживал и поддерживаю каноническую церковь в Украине и не никогда не пойду на признание раскольников“.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Накануне Порошенко встретился с главами православных церквей Украины и принял обращение от двух церковных иерархов для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею.