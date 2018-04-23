Что "не заметили" украинские СМИ в пленках Онищенко

Судя по записи, Злочевский включил сына вице-президента США Дж. Байдена в наблюдательный совет своего предприятия.

Бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин прокомментировал так называемые “пленки“ Онищенко. В своем Facebook он перечислил ряд аргументов, которые случайно “не заметили“ украинские СМИ.

1. Онищенко предложил Порошенко закрыть уголовные дела против Злочевского за взятку в 10 миллионов долларов и 50% от прибыли предприятия, принадлежащего Злочевскому. Порошенко пообещал подумать, как все обставить. Вскоре кум президента, он же генпрокурор и ранее судимый за коррупцию муж “трехтысячелетней женщины“, объявил о прекращении дела Злочевского в связи с недостаточностью доказательств.

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“Согласился ли Порошенко с предложением Злочевского, должно выяснить следствие, но вот вопрос: кто это следствие будет проводить, если порошенковские “миньоны“ Луценко, Сытник и Холодницкий уголовное дело против Злочевского сами же и прекратили?“, - спрашивает автор.

2. Для решения вопроса о прекращении уголовного преследования, Злочевский включил сына вице-президента США Дж. Байдена в наблюдательный совет своего предприятия. Онищенко: “…они(американцы) не должны были против него (Злочевского) ничего предпринимать, потому что сын Байдена у него в борде компании...Компания интересна, потому что вопрос гидроразрыва при добыче газа очень актуален…“

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- Если считать взяткой президенту Украины предложенные ему 50% прибыли предприятия, принадлежащего Злочевскому, то почему включение сына вице-президента США в состав учредителей предприятия, принадлежащего Злочевскому, следует считать чем-то иным? Или американцам взятки брать можно?

Вице-президента США Джозефа Байдена, куратора событий 2013-2014 гг. в Киеве, называют “архитектором Майдана“. Именно он играл ключевую роль в главных украинских событиях, включая и скандальное увольнение генпрокурора Шокина взамен на 1 млрд долларов от МВФ. Кстати, в конце 2015 года популярное издание The New York Times писало о том, что “темное“ сотрудничество сына Байдена со Злочевским подрывает доверие к призывам его отца, вице-президента США, искоренить коррупцию в Украине

3. Гидроразрыв пласта - варварский метод добычи, заключающийся в искусственном создании трещины в пласте для обеспечения максимального притока добываемого газа. Добыча сланцевого газа методом гидроразрыва традиционно считается экологически опасной и была законодательно запрещена во многих странах, включая Францию, Болгарию, Голландию, Великобританию, ЮАР и некоторые штаты США.

- В Украине крупнейшее Юзовское месторождение сланцевого газа находится как раз в зоне АТО в Луганской и Донецкой областях. На территориях, за которые шли наиболее ожесточенные бои, включая Славянск и Краматорск, которые в итоге были отбиты у боевиков Вооруженными силами Украины. Если именно это месторождение собирался разрабатывать Злочевский, отдавая в качестве взятки часть прибыли Байдену и Порошенко, то это вполне объясняет мотивы, которыми руководствовался вице-президент США, поддержавший Майдан и АТО на территориях, богатых сланцевым газом.

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“Все это подлежит тщательному расследованию, как, впрочем, и заявление бывшего пресс-секретаря Белого дома Джея Карни об отсутствии у “архитектора Майдана“ Байдена конфликта интересов в связи с работой его сына в компании Злочевского… Неплохо было бы, чтобы по этому поводу высказались и нынешние представители Белого дома, сменившие старую команду президента Обамы и Хилари Клинтон“, - пишет Кузьмин.