Под мостом в Черкасской области нашли взрывчатку
У автодороги под мостом на территории Тальновского района Черкасской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
“В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запалы к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм до пулемета ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества пластид“, - говорится в сообщении.
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Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция старается установить происхождение боеприпасов и их владельца.
Как сообщалось, летом 2017 года житель Лисичанска получил 10 лет тюрьмы за подрыв моста через Северский Донец.