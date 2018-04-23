Рабинович: Арест виллы Левочкина нарушил закон украинской мафии

По словам Вадима Рабиновича, одной из главных причин украинской коррупции является безнаказанность.

Украинские антикоррупционные органы не только не борются с коррупцией, но и мешают делать это другим. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии За життя Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович“ на телеканале 112 Украина.

“Антикоррупционные органы в Украине не только не работают, они мешают тем, кто собственными силами пытается бороться с продажностью чиновников. Именно поэтому в понедельник я подаю в суд на НАПК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, – ред.)“, – подчеркнул политик.

По его словам, одной из главных причин украинской коррупции является безнаказанность.

“Взяточники вывозят украденные у нас деньги за границу и уверены в том, что их яхты и замки никто там не тронет. Наличие запасного аэродрома придает им уверенности, поэтому они воруют все наглее. Чтобы это остановить, я обратился во французский суд с требованием арестовать виллу нардепа от Оппозиционного блока Сергея Левочкина, купленную им за 40 млн евро – и добился успеха. Далее украинскому государству нужно было заплатить один процент от стоимости поместья для того, чтобы потом средства за виллу Левочкина передали Украине. Я обратился ко всем правоохранительным органам Украины, чтобы они продолжили и довели до конца начатое мною расследование и передали средства, но каких-либо действий не последовало, и Левочкин имел все шансы снова получить виллу в свое пользование. Мне пришлось лично заплатить 382 490 евро, для того чтобы Франция не вернула Левочкину поместье, которое он приобрел за украденные у украинцев деньги“, – заявил народный депутат.

Он отметил, что для него это вопрос принципиальный, и дело здесь даже не в конкретном Левочкине.

“Я должен был это сделать, чтобы раз и навсегда казнокрады поняли, что у них больше нет запасного аэродрома, их дома за границей будут заморожены, отобраны и переданы украинцам!“ – подчеркнул парламентарий.

Лидер партии За життя также заявил, что на днях НАПК открыло дело против него якобы из-за неправильного оформленияв декларации о доходах участка земли и доли владения телеканалом.

“Такой наглости и подлости я не ожидал даже от нашей власти, ведь речь идет как раз о том земельном участке, который я продал, задекларировав это, чтобы внести нужную сумму за арест виллы Левочкина! Неслыханно, чтобы человека, который своими силами и средствами борется с коррупцией, привлекали к ответственности! Тем более, что экс-глава НАПК Наталья Корчак уже проводила проверку и по земельному участку, и по телеканалу полгода назад. Тогда мне не были выдвинуты какие-либо претензии. Теперь же, когда я нарушил «закон мафии» и покусился на «святое» – недвижимость коррупционеров за рубежом – я попал в опалу. Более того, я снова подал документы, в которых сказано, что депутаты от Оппозиционного блока Бойко и Левочкин потратили на перелеты по 140 млн гривен каждый и не отразили это в своих декларациях@, –отметил Вадим Рабинович.

Парламентарий также напомнил о скандале в НАПК, который, по его мнению, свидетельствует об управляемости данного органа из Администрации президента против неугодных политиков.

“В ноябре 2017 года работник антикоррупционного ведомства Анна Соломатина заявила, что “НАПК управляется с Банковой и использует декларирование для покрывания чиновников, лояльных Администрации президента, и расправы над неугодными с целью личного обогащения“. Тогда же она назвала две фамилии политиков, которых будут "мочить": Рабиновича и Тимошенко. Обещали расследовать, но все забыли... В итоге Корчак так и не решилась открыто меня в чем-то обвинять, потому что нет никаких оснований. Далее Корчак ушла "под аплодисменты", а после назначения на пост главы НАПК Александра Мангула(связи которого в БПП очень крепки, даже его жена – помощник депутата от президентской фракции), дело решили снова запустить. Но им не сбить меня с пути! Я нарушил главное правило украинской мафии – не трогать святое, не трогать недвижимость за рубежом! Я их не боюсь,а подаю в суд на главу НАПК за то, что он препятствует народному депутату, и докажу свою правоту. Никто в украинской политике не отдавал свое, чтобы принести пользу собственной стране. Мы победим на выборах и вернем украденное у украинцев из-за рубежа!“ –заключил Вадим Рабинович.