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Жестокое убийство в Закарпатье: 14-летний подозреваемый арестован

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Главный подозреваемый в жестоком убийстве (путем нанесения 28 ножевых ударов) сверстника в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе Закарпатья, взят под стражу до 13 мая 2018 года.
Акция протеста закарпатцев под под зданием суда
Акция протеста закарпатцев под под зданием суда
mukachevo.net

На Закарпатье Апелляционный суд области арестовал 14-летнего подозреваемого в жестоком убийстве сверстника. Соответствующее решение принято на заседании в понедельник, 23 апреля, сообщает Mukachevo.net.

Согласно решению суда, главный подозреваемый в жестоком убийстве сверстника в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе, взят под стражу до 13 мая 2018 года.

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Таким образом Апелляционный суд Закарпатской области изменил предыдущую меру пресечения - круглосуточный домашний арест - который был предусмотрен решением Ужгородского городского районного суда от 13 апреля.

Напомним, предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте главного подозреваемого, который не соблюдал его, и даже пришел в школу, возмутило общественность Нижней Апши, которая на прошлой неделе на восемь часов перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд.

Убийство было совершено 14 марта 2018 года: согласно следствию, 14-летний закарпатец после проигрыша в компьютерной игре нанес 28 ножевых ударов своему сверстнику, который пришел к нему поиграть.

А за день до этого, 13 марта, в Павлограде Днепропетровской области школьник устроил резню в доме соседей - одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его беременную жену и убил их 4-летнего ребенка. 

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Теги: суд, протесты, Закарпатье, арест, убийство, подозреваемые, самосуд
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