Жестокое убийство в Закарпатье: 14-летний подозреваемый арестован

Главный подозреваемый в жестоком убийстве (путем нанесения 28 ножевых ударов) сверстника в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе Закарпатья, взят под стражу до 13 мая 2018 года.

На Закарпатье Апелляционный суд области арестовал 14-летнего подозреваемого в жестоком убийстве сверстника. Соответствующее решение принято на заседании в понедельник, 23 апреля, сообщает Mukachevo.net.

Согласно решению суда, главный подозреваемый в жестоком убийстве сверстника в селе Нижняя Апша, что в Тячевском районе, взят под стражу до 13 мая 2018 года.

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Таким образом Апелляционный суд Закарпатской области изменил предыдущую меру пресечения - круглосуточный домашний арест - который был предусмотрен решением Ужгородского городского районного суда от 13 апреля.

Напомним, предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте главного подозреваемого, который не соблюдал его, и даже пришел в школу, возмутило общественность Нижней Апши, которая на прошлой неделе на восемь часов перекрыла трассу Мукачево - Рогатин и угрожала совершить самосуд.

Убийство было совершено 14 марта 2018 года: согласно следствию, 14-летний закарпатец после проигрыша в компьютерной игре нанес 28 ножевых ударов своему сверстнику, который пришел к нему поиграть.

А за день до этого, 13 марта, в Павлограде Днепропетровской области школьник устроил резню в доме соседей - одиннадцатиклассник зарезал мужчину, ранил ножом его беременную жену и убил их 4-летнего ребенка.