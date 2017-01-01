Мешок на голову и в машину: возле ТЦ в Луцке похитили мужчину

Полиция в течение часа задержала злоумышленников.

В центре Луцка в понедельник, 23 апреля, возле одного из торговых центров трое неизвестных похитили мужчину, преступники накинули ему на голову мешок и затолкали в авто.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

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“Сегодня на экстренную линию 102 поступило сообщение о том, что по проспекту Соборности в Луцке возле одного из торговых центров трое злоумышленников накинули на голову мужчине мешок и силой затащили его в автомобиль марки Mersedes темно-зеленого цвета на иностранном регистрации и повезли в неизвестном направлении. Меньше чем за час полиция задержала злоумышленников“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские срочно ввели план Перехват и меньше чем за час задержали злоумышленников.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, которые будут сообщены позже.

Напомним, 7 апреля в Запорожье задержали банду, требовавшую выкуп за похищенную женщину.