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Советника президента подозревают в незаконном обогащении

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По данным НАБУ, в 2015-2016 годах экс-глава Госпогранслужбы и сответник президента Виктор Назаренко оформил на себя и членов семьи объекты недвижимости, не указав их в декларации.
Назаренко оформил на себя и членов семьи несколько объектов недвижимости общей рыночной стоимостью около 17,5 млн грн
Назаренко оформил на себя и членов семьи несколько объектов недвижимости общей рыночной стоимостью около 17,5 млн грн
narodna-pravda.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают в незаконном обогащении советника президента, экс-главу Госпогранслужбы Виктора Назаренко . Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева.

Детектив обратился с ходатайством, в котором просил разрешить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении ПАО АКБ Львов в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 УК (незаконное обогащение).

НАБУ получило информацию о возможном хранении денежных средств, полученных противоправным путем на счетах подставных лиц, открытых в отделении банка. При этом НАБУ просило рассмотреть ходатайство без вызова лица, во владении которого находятся вещи и документы, поскольку мотивировало тем, что есть угроза изменения или уничтожения данных документов. Суд удовлетворил ходатайство.

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В материалах ходатайства подчеркивается, что в 2015-2016 годах экс-глава Госпогранслужбы оформил на себя и членов семьи несколько объектов недвижимости общей рыночной стоимостью около 17,5 миллиона гривен, но данные об этом отсутствуют в декларациях.

“Во время досудебного расследования была получена информация о приобретении членами семьи Назаренко в период 2015-2017 годов объектов недвижимости по девяти адресам“, - говорится в материалах суда.

Напомним, 25 июля 2017 года Назаренко подал в отставку.

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Теги: Назаренко, Госпогранслужба, Порошенко, коррупция
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