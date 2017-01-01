Новая веха в истории Лото-Забава уже в это воскресенье

В прямом эфире Лото-Забава Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк встретят игроков и телезрителей в обновленной студии.

Оператор государственных лотерей М.С.Л. сообщает: всех поклонников популярной украинской лотереи Лото-Забава ожидают новые приятные сюрпризы. По хорошей традиции, сложившейся в течение 18 лет, народная “Фабрика миллионеров“ любит удивлять игроков невероятными акциями, дополнительными праздничными розыгрышами и подарками. На этот раз поклонников ждет потрясающее масштабное обновление лотереи Лото-Забава. А ветер перемен можно почувствовать уже в ближайшее воскресенье, 29 апреля, во время розыгрыша 977-го тиража.

В прямом эфире Лото-Забава Лариса Руснак и Анатолий Гнатюк встретят игроков и телезрителей в обновленной студии и познакомят со всеми вкусными новинками любимой лотереи. Всех ждут новые конкурсы, новые возможности и новые денежные призы! И главное - новые шансы на удивительные выигрыши, ведь отныне еще в начале розыгрыша будет определяться, гарантированно ли выиграют миллион в тираже.

Для того, чтобы стать гостем студии, обязательно приобретите вместе с билетом Лото-Забава комбинацию “Багаті та Відомі“. Успейте ее зарегистрировать до 20:00 субботы 28 апреля и ждите эфир. Теперь просто в прямом эфире будет определяться, кто из игроков приедет в студию на следующую игру.

Для того, чтобы узнать все детали новаций из первых уст, не пропустите воскресный эфир лотереи Лото-Забава в 9:00 на телеканале 1+1 и запаситесь билетами Лото-Забава на 977-й тираж. Давайте праздновать обновление любимой лотереи вместе!