В Черноморске пенсионерка выпала с 6-ого этажа и выжила

79-летняя женщина чудом зацепилась за антенну.

Читай также: В российском МГИМО студенты выбросили одногруппницу из окна

В городе Черноморск Одесской области на улице Василия Шума в субботу вечером 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки. Пенсионерка выжила, зацепившись за телевизионную антену.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную ГСЧС.

“Упавшая зацепилась за телевизионную антенну. Прибывшие спасатели при помощи автолестницы сняли женщину и передали врачам скорой“, - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове девушка выжила, прыгнув с 11-метрового моста.