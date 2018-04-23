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В Черноморске пенсионерка выпала с 6-ого этажа и выжила

Комментариев: 1
79-летняя женщина чудом зацепилась за антенну.
Спасатели успели снять пострадавшую старушку
Спасатели успели снять пострадавшую старушку
dumskaya.net/фото очевидцев

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В городе Черноморск Одесской области на улице Василия Шума в субботу вечером 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки. Пенсионерка выжила, зацепившись за телевизионную антену.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную ГСЧС.

“Упавшая зацепилась за телевизионную антенну. Прибывшие спасатели при помощи автолестницы сняли женщину и передали врачам скорой“, - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове девушка выжила, прыгнув с 11-метрового моста.

 

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Теги: пенсионерка, выпала из окна, Черноморск, ГСЧС
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Комментариев (1)
Alexandr    23.04.2018, 14:58
Оценка:  0
Alexandr
Попыталась помыть окна на балконе. Дети не помогают.
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