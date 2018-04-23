В Черноморске пенсионерка выпала с 6-ого этажа и выжила
79-летняя женщина чудом зацепилась за антенну.
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В городе Черноморск Одесской области на улице Василия Шума в субботу вечером 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки. Пенсионерка выжила, зацепившись за телевизионную антену.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную ГСЧС.
“Упавшая зацепилась за телевизионную антенну. Прибывшие спасатели при помощи автолестницы сняли женщину и передали врачам скорой“, - говорится в сообщении.
Напомним, во Львове девушка выжила, прыгнув с 11-метрового моста.