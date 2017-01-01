В Одессе будут судить 7 фигурантов дела о хищениях в АМПУ

НАБУ завершило расследование дела о хищении сотен миллионов в Администрации морпортов Украины: будут судить 7 подозреваемых.

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Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование дела о хищении более 247 млн. гривен должностными лицами ГП Администрация морских портов Украины. Всего подозреваемых семеро. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства,

Всего подозреваемых семеро: экс-глава ГП АМПУ (2014-2017 гг) Андрей Амелин, его заместитель, бывший начальник отдела закупок ООО АМПУ (2015-2018 гг); заместитель начальника Одесского филиала ГП АМПУ (действующий); директор ООО; бенефициар ООО и бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).

Им инкриминируется совершение преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Речь идет о дноуглублении в Бердянском и Мариупольском портах, которым в 2015-2016 годах занималась компания Техморгидрострой. Сначала стоимость работ была определена в 290 млн 310 тысяч гривен. Потом “выяснилось“, что гавани углубили недостаточно, и 11 декабря 2015 года по инициативе Амелина был объявлен еще один конкурс, который выиграл все тот же Техморгидрострой. На сей раз стоимость работ составила 712,18 млн грн.

Договорами между АМПУ и Техморгидростроем заинтересовались правоохранители, которые засомневались и в прозрачности конкурсов, и в оценке стоимости работ, и в качестве выполненного дноуглубления.

14 мая 2016 года по факту казнокрадства было открыто уголовное производство №22016000000000179. Первоначально его расследовала СБУ (случившееся квалифицировали еще и по статье о финансировании терроризма). Впоследствии дело передали НАБУ. Кроме следственных действий, Бюро подало в столичный хозсуд иск о признании недействительным второго “дноуглубительного“ договора.

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Амелина задерживали в июле 2016 года как подозреваемого в другом производстве — по факту растраты средств, предназначенных на закупку горючего. Он вышел на свободу под залог в размере 1,4 млн грн. В январе 2018 года его задержали повторно, чтобы выпустить уже под залог в 12 млн.

Совладелец одесской транспортной компании Карготранс Андрей Амелин был назначен главой АМПУ в апреле 2014 года. На этом посту он сменил другого одессита, Юрия Васькова. Летом 2016 года Амелина отстранили от должности, а через несколько месяцев уволили. В январе прошлого года Администрацию возглавил Райвис Вецкаганс.

Как сообщалось 19 марта, МОУ на 72 млн гривен закупило “игрушечные“ дымовые завесы.