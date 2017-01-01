В известной украинской рекламе снялся сепаратист

На украинском телевидении до сих пор транслируется рекламный ролик, в котором снялся пропагандист самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Бовдуй.

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На украинском телевидении транслируется рекламный ролик, в котором снялся пропагандист так называемой ДНР Михаил Бовдуй.

Об этом в воскресенье, 22 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила преподаватель вокальной школы Элеонора Борисова.

По словам Борисовой, ранее она работала с Бовдуем в Донецком театре оперы и балета.

“Миша сегодня говорит: “Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ей никогда не простим“. Теперь он несет донецким детям ДНРовскую пропаганду“, - написала она.

Социальная реклама с сепаратистом в главной роли 0:00 / 00:35

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Отметим, что этот ролик крутят по телевидению достаточно давно, потому непонятно, почему информация о Бовдуе “всплыла“ только сейчас. Также неизвестно, где сейчас находится герой ролика.

Напомним, Бердичевский суд признал виновными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых подозревали в создании сепаратистского канала Новороссия ТВ. Эти сепаратисты отказались возвращаться в ОРДЛО.