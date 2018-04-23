Протестующие перекрыли дорогу в пригороде Киева

Жители города Вишневое перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Очевидцы сообщают,что из-за действий протестующих "все Вишневое стоит".

Жители города Вишневое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в понедельник, 23 апреля.

“Мы хотим учиться! Массовая демонстрация под Киевом. Жители Вишнёвого перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто“, – говорится в сообщении в Facebook.

В свою очередь пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы. Также люди пишут, что из-за действий протестующих “все Вишневое стоит, люди в панике“.

Напомним, 31 марта дачники садового объединения Нижние сады 2 перекрыли дорогу по улице Центральной после того, как ряд домов отключили от электросети за долги.