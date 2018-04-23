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Протестующие перекрыли дорогу в пригороде Киева

Комментариев: 3
Жители города Вишневое перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Очевидцы сообщают,что из-за действий протестующих "все Вишневое стоит".
Перекрытая дорога в Вишневом
Перекрытая дорога в Вишневом
ДТП.kiev.ua

Жители города Вишневое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua в понедельник, 23 апреля.

“Мы хотим учиться! Массовая демонстрация под Киевом. Жители Вишнёвого перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто“, – говорится в сообщении в Facebook.

В свою очередь пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы. Также люди пишут, что из-за действий протестующих “все Вишневое стоит, люди в панике“.

Напомним, 31 марта дачники садового объединения Нижние сады 2 перекрыли дорогу по улице Центральной после того, как ряд домов отключили от электросети за долги.

 

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Теги: Киев, протесты, школа, протест, дорога, Вишневое
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Комментариев (3)
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Advocates    23.04.2018, 16:28
Оценка:  +1
Advocates
чуть что - перекрывают дороги, вот такое у нас правосудие, народно-дорожное
Hutinpuy    23.04.2018, 16:28
Оценка:  0
Hutinpuy
У вас так вообще никакого
Vete_R    23.04.2018, 16:24
Оценка:  +4
Vete_R
значит построят ТРЦ .
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